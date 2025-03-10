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Ландо Норрис объяснил, почему «Феррари» будет очень сильной командой в 2025 году

Ландо Норрис объяснил, почему «Феррари» будет очень сильной командой в 2025 году
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из «Макларена» объяснил, почему «Феррари» будет очень сильным коллективом в 2025 году.

«Феррари» — это команда, в которой вы никогда не можете сомневаться, они, вероятно, были самой конкурентоспособной командой за последние 10-20-30 лет, они всегда на вершине, так что вы никогда не можете их недооценивать.

В прошлом году они были в такой же хорошей форме, как и мы, но нам удалось догнать и обогнать их в обновлениях, однако в последнее время они также значительно улучшились. У них было много обновлений в руководстве командой, и они смогли прибавить, так что я ожидаю хорошей конкуренции в 2025-м не только от «Мерседеса» и «Ред Булл», но и от самой «Феррари», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

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