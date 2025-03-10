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Отец Серхио Переса — о будущем сына: готовит нечто важное для болельщиков

Отец Серхио Переса — о будущем сына: готовит нечто важное для болельщиков
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Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского гонщика Серхио Переса, отвечая на вопрос о будущем своего сына, заявил, что Серхио готовит нечто важное для болельщиков, поскольку единственное, чего не хватает пилоту — чемпионства Формулы-1.

«То, что готовит Серхио, — это нечто очень важное для мексиканских болельщиков, они будут очень счастливы, очень горды, мы надеемся, что всё это продлится еще много лет. Серхио с нетерпением ждёт возвращения [в Формулу-1], чтобы стать чемпионом, это единственное, чего ему не хватает в карьере», — приводит слова Переса-старшего издание GPblog.

Ранее Ландо Норриса («Макларен») высказался о шансах Льюиса Хэмилтона на восьмой титул в составе «Феррари».

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