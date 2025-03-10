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Ральф Шумахер — о будущем Дуэна в «Альпин»: Бриаторе может уволить его уже после Австралии

Ральф Шумахер — о будущем Дуэна в «Альпин»: Бриаторе может уволить его уже после Австралии
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Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что 21-летний австралийский пилот Джек Дуэн из «Альпин» может быть уволен сразу после Гран-при Австралии Формулы-1.

«В данный момент я не слышу никаких слухов из паддока, но я знаю Флавио. Если парень не выступит на достойном уровне, то, вероятно, он уже был не очень силён на предсезонных тестах, – судя по тому, что я слышал, его увольнение пройдёт довольно быстро.

Флавио и сам знает, что после Австралии для Дуэна может всё закончиться. Сейчас у него не такое уж и большое будущее. Он едет в Мельбурн и собирается выжать все соки до упора. В первых двух-трёх гонках, конечно, он мог бы стать суперзвездой, но на данный момент это выглядит далеко не так», — приводит слова Шумахера издание PlanetF1.

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