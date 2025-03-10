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Главе Nissan грозит увольнение на фоне провала сделки с Honda

Главе Nissan грозит увольнение на фоне провала сделки с Honda
Исполнительный директор Nissan Макото Утида
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Главный исполнительный директор Nissan Макото Утида может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает японское издание Nikkei. Решение об отставке Утиды может быть принято уже на этой неделе, а одной из главных задач его преемника станет возобновление переговоров о слиянии с Honda.

Согласно Reuters, имя потенциального преемника Утиды будет обсуждаться на собрании 11 марта, а главными претендентами на его место называют финансового директора компании Жереми Папана и директора по планированию Ивана Эспинозу.

Напомним, в конце ноября 2024 года стало известно, что из-за падения продаж в США и Японии Nissan пришлось сократить более 9000 рабочих мест и уменьшить производство почти на 20%. Кроме того, в третьем квартале 2024 года компания понесла убытки в размере 9,3 млрд йен (около $ 60 млн). В ноябре 2024 года неназванный источник внутри компании сообщил, что Nissan «осталось 12-14 месяцев, чтобы выжить».

Вскоре стало известно о переговорах Nissan и Honda по слиянию. Сумма сделки оценивалась в $ 60 млрд, а получившийся альянс стал бы третьим по величине автопроизводителем в мире, однако стороны так и не пришли к соглашению. По слухам, главной причиной отказа от объединения стало нежелание Nissan становиться дочерней структурой Honda.

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