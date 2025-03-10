Дебютный этап Формулы-1 сезона-2025 в Австралии может стать дождевым — Racingnews365

По ситуации на 10 марта прогнозируется, что на Гран-при Австралии пройдут сильные ливни, сообщило издание Racingnews365.

«По состоянию на 19:00 по Гринвичу в понедельник, 10 марта (8:00 по Великобритании), вероятность ливневых дождей в Мельбурне и Альберт-парке в воскресенье в 15:00 по Гринвичу (4:00 по Великобритании) — время начала гонки — составляет 64% и продолжает расти.

Над Австралией сейчас находится штормовая зона, которая ближе к гоночному уикенду может оказаться над трассой. Если в Мельбурне всё-таки пойдёт дождь, то он придёт с юго-запада, а это означает, что в первую очередь пострадают финальные повороты, если во время гонки начнётся ливень, хотя утро самого дня гонки, по прогнозам, будет чрезвычайно дождливым», — говорится в статье издания.