Журналист: поставил бы всё — Расселл уйдёт в «Кадиллак»

Нидерландский комментатор Формулы-1 Джек Плой заявил, что британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл присоединится к «Кадиллаку» после перехода четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Кого бы вы поставили рядом с Хертой в «Кадиллак»? Вопросов много. Может быть, Джордж Расселл в 2026 году? Ему следует уйти, потому что Макс должен стать гонщиком «Мерседеса». Я бы поставил всё на то, что Джордж уйдёт в «Кадиллак», — приводит слова Плоя издание PlanetF1.

Ранее отец Макса Йос Ферстаппен раскритиковал Плоя за его предположение о переходе четырёхкратного чемпиона в стан «Мерседеса».