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Менеджер Колапинто призвал успокоиться фанатов Франко, критикующих Джека Дуэна

Менеджер Колапинто призвал успокоиться фанатов Франко, критикующих Джека Дуэна
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Джейми Кэмпбелл-Уолтер, являющийся менеджером резервного пилота «Альпин» Франко Колапинто, в социальных сетях призвал успокоиться фанатов аргентинца, которые критикуют в социальных сетях австралийского гонщика французской команды Джека Дуэна на фоне слухов о возможном увольнении Джека.

«Франко и все мы, кто его поддерживает, — фанаты всей команды «Альпин» — Пьера [Гасли] и Джека[Дуэна]. Время Франко придёт, но не таким способом, как вы добиваетесь сейчас. Вы добьётесь обратного», — написал Джейми в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее Ральф Шумахер заявил, что Дуэн может быть уволен уже после первого этапа 2025 года — Гран-при Австралии.

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