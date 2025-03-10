Отец Переса: у Серхио были предложения на 2025-й, но он должен сражаться за титул

Антонио Перес Гарибай, являющийся отцом 35-летнего мексиканского гонщика Серхио Переса, заявил, что у его сына были предложения от команд «Королевских гонок» на 2025 год, но Перес-младший не выбрал их из-за того, что это не контракты с сильными командами.

«У него были возможности и открытые двери в других командах, чтобы остаться в этом году, но уровень, которого он мог бы достичь за рулём их болидов, не очень хорош. Он заслуживает того, чтобы сражаться в лидирующей группе за титул», — приводит слова Переса-старшего издание GPblog.

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