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Макс Ферстаппен — о съёмках Drive to Survive: я это ненавижу!

Макс Ферстаппен — о съёмках Drive to Survive: я это ненавижу!
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» рассказал, почему ненавидит сниматься в документальном сериале Drive ro Survive от Netflix.

«На самом деле вы редко видите меня в Drive to Survive, потому что мне это не нравится. Поймите, но все съёмки — это всего лишь интервью. Я просто сижу в тёмной комнате, и я это ненавижу!

Я скажу честно — посмотрел два эпизода. Но они не произвели на меня особого впечатления. Это просто не в моём стиле — смотреть на искусственно нарисованные соперничества», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport Week.

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