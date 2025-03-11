Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при Австралии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем выступлении команды на Гран-при Австралии. Первый этап нового сезона состоится с 14 по 16 марта.

«Мы напишем первые строки нашей следующей главы на Гран-при Австралии. С Джорджем и Кими, двумя доморощенными талантами из числа выпускников нашей юниорской программы, в нашем распоряжении сильный состав пилотов, сочетающий в себе опыт, молодость и невероятную скорость. Это потрясающий дуэт, который приведёт нас в следующую эру.

Зимой нам пришлось нелегко. Наши конкуренты уверенно финишировали в 2024 году, и мы знаем, что «Феррари», «Ред Булл» и «Макларен» изначально должны иметь преимущество в скорости перед нами. Но мы можем быть довольны работой, проделанной в межсезонье, и тестами в Бахрейне. Оба пилота положительно отозвались о W16 после трёх дней работы, и, похоже, мы добились улучшений. Конечно, единственное, что имеет значение, – это наши показатели по секундомеру. Безусловно, мы начнём получать более чёткое представление об этом в ближайший уикенд. Выступать в Австралии всегда здорово. Это вызов для пилотов и непростое испытание для болидов», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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