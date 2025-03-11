Лиам Лоусон: когда впервые встретил Алонсо, он накричал на меня

Новобранец «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал, как впервые пересекался в паддоке с гонщиками, которые в детстве были для него примером для подражания.

«Это забавно, ведь я встречал многих парней, на которых равнялся в детстве. Таких как Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо. Когда ты моложе, для тебя они герои. Сейчас они мои соперники. Когда я впервые встретил Алонсо, он накричал на меня. Может, у него был просто плохой день», — приводит слова Лоусона GQ Australia.

Ранее Лоусон рассказал, что из всего пелотона Формулы-1 с «Ред Булл» его поздравил только один пилот.

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