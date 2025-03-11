Исак Хаджар высказался о предстоящем дебютном Гран-при в Формуле-1

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар поделился мнением о первом этапе нового сезона Формулы-1, Гран-при Австралии, который будет для него дебютным. Он пройдёт с 14 по 16 марта.

«Отправиться в Австралию на свою первую гонку Формулы-1 очень волнительно. Я уже давно ждал этого момента. Очень хочется выехать на трассу в пятницу и посмотреть, чего мы достигли. Физически чувствую себя готовым, так как всю зиму усердно тренировался. Во время тестов в Бахрейне всё проходило действительно здорово. Подготовка нашей команды прошла очень продуктивно. Мы провели много часов за работой на симуляторе. Тесты прошли действительно гладко, так что я полностью готов к старту», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.

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