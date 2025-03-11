«Альпин» объявила резервного гонщика на сезон-2025

Команда Формулы-1 «Альпин» объявила о подписании индийского пилота Куша Маини в качестве резервиста на сезон-2025. Также Маини примет участие в чемпионате Формулы-2.

«Рад приступить к работе тест-пилота «Альпин» в этом сезоне. С момента присоединения к академии «Альпин» меня невероятно тепло принимали, и я благодарен Флавио [Бриаторе] и Оливеру [Оуксу] за поддержку. С нетерпением ожидаю возможности чаще появляться на трассе.

Я рад своей роли, но сейчас сосредоточен на своём третьем сезоне в Формуле-2, стартующем на этих выходных в Австралии», — приводит слова Маини пресс-служба «Альпин».

Материалы по теме Флавио Бриаторе объяснил, почему верит в борьбу «Альпин» за титул в 2027 году

Самые именитые команды Формулы-1