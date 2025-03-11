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Монтойя — о Ферстаппене: некоторые остаются хулиганами, пока не встретят того, кто сильнее

Монтойя — о Ферстаппене: некоторые остаются хулиганами, пока не встретят того, кто сильнее
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о стиле пилотирования нидерландца Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл».

«Когда участвуешь в гонках с Максом, то должен быть готов к аварии. Такова реальность. Ни больше ни меньше. Как мне кажется, единственный способ борьбы с Максом заключается в том, чтобы тоже доводить его до предела. Некоторые остаются хулиганами до тех пор, пока не встретят кого-то, кто сильнее их. В таких случаях они говорят: «Ой, я с ним не буду связываться», — приводит слова Монтойи издание Mundo Deportivo.

Ранее Ферстаппен рассказал, почему ненавидит сниматься в документальном сериале Drive ro Survive от Netflix.

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