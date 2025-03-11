Глава Nissan покинет свой пост 1 апреля после провала переговоров с Honda

Компания Nissan на фоне продолжающихся финансовых проблем объявила о перестановках в руководстве и отставке Макото Утиды с поста главного исполнительного директора 1 апреля. Новым главой компании станет Иван Эспиноза, который в данный момент занимает должность директора по планированию. Официально о причинах отставки не говорится, однако, по слухам, причиной такому решению стал срыв сделки с Honda.

Кроме того, 1 апреля компанию покинут технический директор Кунио Накагуро и исполнительный директор по производственному процессу Хидеюки Сакамото. Их места займут Эйити Акаши и Тэйдзи Хирата соответственно.

Напомним, в конце ноября 2024 года стало известно, что из-за снижения продаж в США и Японии Nissan пришлось сократить более 9000 сотрудников и уменьшить объём производства почти на 20%. Кроме того, в третьем квартале того же года компания зафиксировала убытки в 9,3 млрд иен (примерно $ 60 млн). В ноябре 2024 года неназванный источник внутри компании заявил, что у Nissan «осталось 12-14 месяцев» для сохранения бизнеса.

Вскоре появились сообщения о переговорах между Nissan и Honda о возможном слиянии. Сделку оценивали в $ 60 млрд, а новый альянс мог бы стать третьим по величине автопроизводителем в мире. Однако стороны не смогли достичь соглашения. По неподтверждённой информации, ключевой причиной отказа стало нежелание Nissan становиться дочерней компанией Honda.