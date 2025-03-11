Монтойя рассказал, каким должен быть подход соперников в битвах с Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя ответил на вопрос по поводу взаимоотношений пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, представляющего «Макларен».

«Может ли быть дружба между Норрисом и Ферстаппеном? Не знаю. Карлос Сайнс и Ландо дружат и очень уважают друг друга на трассе. Но это не значит, что они не будут усердно сражаться. Поэтому я придерживаюсь следующего подхода: когда сражаешься с Максом, нужно держать в уме такую мысль – если мы проиграем, то проиграем либо оба, либо выиграю я», — приводит слова Монтойи издание Mundo Deportivo.

Ранее Монтойя поделился мнением о стиле пилотирования Ферстаппена.

Макс Ферстаппен мстит сопернику, выбивая его с трассы: