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Монтойя рассказал, каким должен быть подход соперников в битвах с Ферстаппеном

Монтойя рассказал, каким должен быть подход соперников в битвах с Ферстаппеном
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя ответил на вопрос по поводу взаимоотношений пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, представляющего «Макларен».

«Может ли быть дружба между Норрисом и Ферстаппеном? Не знаю. Карлос Сайнс и Ландо дружат и очень уважают друг друга на трассе. Но это не значит, что они не будут усердно сражаться. Поэтому я придерживаюсь следующего подхода: когда сражаешься с Максом, нужно держать в уме такую мысль – если мы проиграем, то проиграем либо оба, либо выиграю я», — приводит слова Монтойи издание Mundo Deportivo.

Ранее Монтойя поделился мнением о стиле пилотирования Ферстаппена.

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