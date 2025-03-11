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«Уровня Леклера не достиг». Марко высказался о Хэмилтоне после тестов в Бахрейне

«Уровня Леклера не достиг». Марко высказался о Хэмилтоне после тестов в Бахрейне
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о перспективах семикратного чемпиона Формулы-1 и новичка «Феррари» Льюиса Хэмилтона в новом сезоне.

«В Бахрейне Леклер был намного быстрее. Но это нормально. Он знает команду и машину. Хэмилтон проехал много кругов, постепенно прибавляя, однако всё же не достиг уровня Леклера. Впереди первая гонка, и мы знаем, что Хэмилтон, если все условия будут ему подходить, сможет добиться невероятных успехов», — приводит слова Марко PlanetF1 со ссылкой на Sport.de.

Ранее новобранец «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал, как впервые пересекался в паддоке с гонщиками, которые в детстве были для него примером для подражания.

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