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Такума Сато 16-й раз в карьере выступит в «500 милях Индианаполиса»

Такума Сато 16-й раз в карьере выступит в «500 милях Индианаполиса»
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Двукратный победитель гонки «500 миль Индианаполиса», бывший пилот Формулы-1 японец Такума Сато примет участие в 500-мильной гонке в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба команды RLL, в составе которой он выступит в главном уикенде гонок с открытыми колёсами в США.

Для Сато это будет уже 16-е участие в «Инди-500» в карьере. Он дважды выигрывал эту гонку — в 2017 и 2020 годах.

После заявки Сато на этот заезд количество участников легендарной гонки достигло 34. Это означает, что один из пилотов не сможет пройти квалификацию и будет вынужден наблюдать за гонкой с трибун.

Гонка на овале в Индианаполисе пройдёт 25 мая 2025 года.

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