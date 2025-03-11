Вольф заявил, что ничего не знает о намерении жены баллотироваться на пост президента ФИА

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о слухах о том, что его супруга, Сьюзи Вольф, будет баллотироваться на пост президента ФИА.

«Я об этом ничего не знаю. Сьюзи — предпринимательница. Кто-то запустил слух, чтобы поднять ажиотаж.

Разногласия с бен Сулайемом? Есть проблемные темы, где наши мнения расходятся. По другим вопросам, например, по ругани, мы в целом согласны друг с другом. У нас спорт джентльменов, пилоты являются примерами для подражания. Мы не хотим, чтобы наши дети слышали, как пилоты постоянно матерятся», — приводит слова Тото Вольфа oe24.

Ранее итальянское издание Autosprint сообщило, что Вольф планирует баллотироваться на пост президента ФИА. При этом издание отметило, что нынешний президент ФИА заранее знал о намерениях Вольф участвовать в выборах в декабре 2025 года. Предполагается, что это могло стать одной из причин, по которой в конце 2023 года против Сьюзи и её мужа, руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, было проведено расследование, тогда супруги обвинялись в обмене конфиденциальной информацией.