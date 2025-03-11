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Йос Ферстаппен: Макс недоволен новой машиной «Ред Булл»

Йос Ферстаппен: Макс недоволен новой машиной «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, рассказал о впечатлениях сына от машины «Ред Булл» 2025 года.

«В первый день Макс Ферстаппен был очень рад. После этого поменяли некоторые детали, и ощущения в болиде были уже не те. Потом вернулись к конфигурации среды, но ощущения, которые были в среду, уже не вернулись. Сложно сказать, где находится команда. Плохо ли работал «Ред Булл»? Да. Либо команда не понимает проблему и не сделала достаточно для исправления ситуации. Скажем так, Макс был недоволен машиной», — приводит слова Йоса Ферстаппена GPBlog.

Новый сезон Формулы-1 стартует уже в ближайшие выходные, первая гонка сезона пройдёт в Австралии.

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