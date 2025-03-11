Автодром «Игора Драйв» поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Автодром «Игора Драйв» опубликовал поздравление в честь дня рождения «Чемпионата». Сегодня, 11 марта 2025 года, нашему изданию исполнилось 20 лет!

«Фестивали, всероссийские и локальные соревнования — о них рассказываем не только мы, но и наши друзья и партнёры. Среди них спортивный портал «Чемпионат», который сегодня отмечает 20-летие. С момента своего запуска в 2005 году «Чемпионат» стал настоящей энциклопедией спорта для миллионов читателей. Это надёжный источник актуальных новостей, быстрого и качественного контента, фото, видео и live-трансляций, рассказывающих о самых ярких событиях в мире спорта.

Желаем вам дальнейшего роста и процветания. Пусть ваша команда продолжает радовать нас свежими новостями, интересными и эксклюзивными материалами. Спасибо за то, что делаете спорт ближе и доступнее каждому из нас!» — гласит сообщение пресс-службы «Игора Драйв».

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.