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ФИА поставила Шварцману флаг Израиля вместо российского на графике про чемпионов Ф-3

ФИА поставила Шварцману флаг Израиля вместо российского на графике про чемпионов Ф-3
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Международная автомобильная федерация (ФИА) в представлении нового сезона Формулы-3 указала израильский флаг напротив фамилии российско-израильского гонщика Роберта Шварцмана.

Напомним, Шварцман становился чемпионом серии в 2019 году.

Фото: ФИА

Роберт в тот момент выступал под российским флагом, а под израильский стяг перешёл позднее, после отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Шварцман сменил спортивное гражданство в июле 2022 года в преддверии участия в тренировках Формулы-1 на Гран-при Франции в составе команды «Феррари».

В настоящий момент уроженец Тель-Авива (официально, ранее сообщалось, что Шварцман родился в Санкт-Петербурге) продолжает выступления под израильским флагом в серии IndyCar в составе команды «Према».

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