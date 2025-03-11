Лиам Лоусон: из-за меня у моих родителей нет дома

Новобранец «Ред Булл», новозеландский гонщик Лиам Лоусон признался, что его семья продала дом, чтобы он мог построить карьеру в автоспорте.

«Кажется, я больше года жаловался отцу на свой карт. Я говорил ему, что двигатель – отстой, но он втайне думал, что я отстой. В конце концов, ему надоело мое нытьё, и он купил два хороших двигателя, и мы впервые поставили их на большую гонку. И я сразу же квалифицировался первым. Я сразу же начал гонять впереди.

Это был решающий момент. Для моего отца всё изменилось в те выходные. Мои родители продали дом, чтобы иметь больше денег на мою карьеру. У них до сих пор нет дома. Из-за меня», — приводит слова Лоусона GQ.