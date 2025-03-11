Российская Дрифт Серия поздравила «Чемпионат» с 20-летием

Российская Дрифт Серия (RDS GP) опубликовала поздравление в честь дня рождения «Чемпионата». Сегодня, 11 марта 2025 года, нашему изданию исполнилось 20 лет!

«Спортивный портал «Чемпионат» отмечает юбилей!

Сегодня, 11 марта, информационный партнёр Российской Дрифт Серии спортивный портал «Чемпионат» отмечает 20-летие! С момента своего запуска в 2005 году «Чемпионат» стал настоящей энциклопедией спорта для миллионов читателей.

Поздравляем коллег с преодолением нового рубежа и, конечно, делимся рядом интересных материалов об РДС, размещённых на портале», — гласит сообщение RDS.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.