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Джордж Расселл рассказал, какой совет дал бы себе в молодости

Джордж Расселл рассказал, какой совет дал бы себе в молодости
Джордж Расселл
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Пилот команды «Мерседес» в Формуле-1 Джордж Расселл дал интервью YouTube-каналу немецкой команды, ответив на несколько вопросов о себе. Так, английский гонщик рассказал, какой совет дал бы себе в молодости.

«Я бы сказал: «Не бойся ошибаться». На ошибках ты учишься и многое узнаёшь о себе», — сказал Расселл.

Джордж также поделился, что его любимая гонка это Гран-при Великобритании, а в детстве героем для него был старший брат Бенджи. «Я равнялся на него в детстве», — сказал Расселл.

Кроме того, гонщик рассказал, что его любимый фильм это «Казино «Рояль» о Джеймсе Бонде, любимая кухня — итальянская, при этом любимое блюдо — чизбургер. Также Расселл поделился, что он сова и не любит просыпаться ранним утром, а любимое хобби — падел.

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