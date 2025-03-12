Модель минивэна с двигателем машины Формулы-1 появится в коллекции Hot Wheels

В коллекции Hot Wheels в 2025 году появится модель уникального минивэна Renault Espace F1, который оснащён двигателем от машины Формулы-1 и способен развивать скорость свыше 300 км/ч. Фотографию модели, выполненной в масштабе 1:64, опубликовал один из пользователей форума Reddit.

Модель Renault Espace F1 из коллекции Hot Wheels Фото: reddit.com / Skoda-Superb-Matter

Renault Espace F1 был создан совместными усилиями инженеров французской марки и компании Matra, которая собирала серийные Espace. Автомобиль построен на углепластиковом шасси вокруг двигателя RS5 3.5 V10 мощностью 800 лошадиных сил, который устанавливался на «Уильямс» FW15C, выступавший в Формуле-1 в сезоне-1993. Кроме того, Espace F1 позаимствовал у машины Формулы-1 6-скоростную полуавтоматическую коробку передач, тормоза и заднюю подвеску.

До 100 км/ч минивэн разгоняется за 2,8 секунды, а за 6,9 секунды способен развить 200 км/ч. Максимальная скорость Espace F1 — 312 км/ч.