Экс-инженер Переса: репутация Серхио сильно пострадала от Ферстаппена

Бывший инженер мексиканского экс-пилота Формулы-1 Серхио Переса Марко Шупбах высказался о результатах гонщика в прошлые пару сезонов.

«Если бы у Чеко появилась возможность вернуться в Формулу-1, он бы наверняка не был худшим гонщиком на стартовой решётке. Однако у него была фантастическая карьера, и мне немного грустно видеть, что его репутация так сильно пострадала за последние два года карьеры из-за одного из величайших гонщиков в мире — Макса Ферстаппена. Люди должны понять, насколько хорош он был с нами и командой «Форс Индия», — приводит слова Шупбаха F1oversteer.

Напомним, Перес покинул «Ред Булл» по окончании сезона, взяв паузу в карьере.