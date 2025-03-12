«Макларен» продлил контракт с Оскаром Пиастри

Команда Формулы-1 «Макларен» сообщила о продлении контракта с австралийским пилотом Оскаром Пиастри. О сроках соглашения не сообщается, однако контракт рассчитан на несколько лет.

Стоит отметить, что предыдущее соглашение Пиастри с командой было рассчитано до конца сезона-2026.

Пиастри стал пилотом «Макларена» в 2023 году. В дебютном сезоне Оскар записал на свой счёт победу в спринте, а в прошлом году помог коллективу выиграть Кубок конструкторов, записав на свой счёт две победы в основных гонка — на Гран-при Венгрии и Гран-при Азербайджана. В прошлом сезоне Пиастри стал четвёртым в личном зачёте и оказался единственным пилотом, которому удалось пройти полную дистанцию во всех 24 Гран-при.