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Пиастри прокомментировал продление контракта с «Маклареном»

Пиастри прокомментировал продление контракта с «Маклареном»
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал многолетнее продление контракта с британской командой.

«Это прекрасное чувство – знать, что я часть долгосрочной перспективы с «Маклареном». Команда верила в меня, когда мы подписали контракт в 2022 году, и путь, который мы прошли за два года, чтобы вернуть команду на вершину, был невероятным. В команде работает много талантливых и особенных людей, которые помогли мне стать победителем гонки Формулы-1 в самом начале моей карьеры.

Поэтому я очень горжусь тем, что продолжу представлять эту легендарную команду ещё много лет. Взволнован тем, что буду бороться за трофеи в качестве гонщика «Макларена», и после фантастических достижений прошлого года я ещё больше жажду оставаться на острие», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.

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