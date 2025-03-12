Пиастри прокомментировал продление контракта с «Маклареном»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал многолетнее продление контракта с британской командой.

«Это прекрасное чувство – знать, что я часть долгосрочной перспективы с «Маклареном». Команда верила в меня, когда мы подписали контракт в 2022 году, и путь, который мы прошли за два года, чтобы вернуть команду на вершину, был невероятным. В команде работает много талантливых и особенных людей, которые помогли мне стать победителем гонки Формулы-1 в самом начале моей карьеры.

Поэтому я очень горжусь тем, что продолжу представлять эту легендарную команду ещё много лет. Взволнован тем, что буду бороться за трофеи в качестве гонщика «Макларена», и после фантастических достижений прошлого года я ещё больше жажду оставаться на острие», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.