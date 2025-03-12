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Зак Браун — о продлении Пиастри: у нас лучший состав пилотов на стартовой решётке

Зак Браун — о продлении Пиастри: у нас лучший состав пилотов на стартовой решётке
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал продление контракта с пилотом команды Оскаром Пиастри.

«Это фантастически — подтвердить продление контракта с Оскаром. Он не только невероятно талантливый гонщик. Его трудовая этика и культурное соответствие команде сделали это продление контракта с Папайей очевидным.

У нас лучший состав пилотов на стартовой решётке, а за последние два сезона мы увидели, насколько ценен Оскар для команды как на трассе, так и за её пределами. Он был непоколебим в нашей прошлогодней кампании, когда мы добавили к нашему наследию Кубок конструкторов, поэтому мы все с нетерпением ждём того, что мы сможем сделать в предстоящие годы, продолжая бороться за чемпионские титулы вместе», — приводит слова Зака Брауна пресс-служба команды.

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