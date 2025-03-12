Карлос Сайнс высказался о Гран-при Австралии, где он проведёт первую гонку за «Уильямс»

Новичок «Уильямса» Карлос Сайнс поделился мнением о предстоящем начале сезона, Гран-при Австралии. Этап в Мельбурне пройдёт с 14 по 16 марта.

«Межсезонье позади, и мы возвращаемся в Мельбурн на открытие сезона. Зимняя пауза выдалась напряжённой. Я включался в работу в «Уильямсе», осваивал новую машину, но я готов сесть за руль и посмотреть, как она поведёт себя на фоне наших конкурентов. Несмотря на то что после тестов мы остались довольны проделанной работой и достигнутыми успехами, никогда не бывает просто оценить ситуацию наверняка, не зная, чего добились наши конкуренты. Так что лучше положение мы будем понимать во время квалификации в субботу.

Хотел бы выразить огромную благодарность всем сотрудникам команды за то, что они прилагали усилия в течение последних нескольких месяцев по подготовке машины. Надеюсь, мы сможем успешно начать сезон», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

Материалы по теме Монтойя рассказал, каким должен быть подход соперников в битвах с Ферстаппеном

Главные новости дня: