Марко высказался на тему возможного ухода Ферстаппена из «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался на тему возможного ухода гонщика Макса Ферстаппена из команды. Ранее в прессе сообщалось, что британская команда «Астон Мартин» якобы предложила Ферстаппену контракт на £ 1 млрд (пятилетнее соглашение с зарплатой в £ 200 млн в год).

«Максу предложили приманку, но, в конце концов, он просто хочет побеждать. Все в Формуле-1 знают, что Эдриан Ньюи – гений, но успех не приходит в одночасье. Для этого нужна хорошая команда. Не думаю, что Макс уйдёт в ближайшее время», — приводит слова Марко F1 Chronicle со ссылкой на Servus TV.

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