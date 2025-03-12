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Daily Mail назвал новую зарплату Оскара Пиастри после продления контракта

Daily Mail назвал новую зарплату Оскара Пиастри после продления контракта
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Австралийский гонщик Оскар Пиастри по условиям нового соглашения с «Маклареном» будет получать £ 20 млн (примерно $ 25,8 млн) в год. Об этом информирует Daily Mail. Ранее стало известно, что стороны пролонгировали контракт на несколько лет. Предыдущее соглашение было рассчитано до конца 2026-го.

Пиастри стал пилотом «Макларена» в 2023 году. По итогам прошлого сезона «Королевских гонок» австралиец занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 292 очка. Его товарищ по команде Ландо Норрис был вторым (374 балла). Чемпионом стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

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