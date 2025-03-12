Марко: Ферстаппен будет чемпионом в 2025 году

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность, что гонщик команды Макс Ферстаппен будет чемпионом в 2025 году. При этом Хельмут допустил, что борьба в новом сезоне будет более плотной.

«Макс Ферстаппен будет чемпионом в 2025 году. Максу не обязательно иметь самую быструю машину, хотя, конечно, ему бы этого хотелось. Но он должен привыкать к борьбе уже сейчас», — приводит слова Марко издание F1 Chronicle со ссылкой на Servus TV.

Ранее спортивный консультант «Ред Булл» высказался на тему возможного ухода Ферстаппена из австрийской команды.

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