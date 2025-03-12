43-летний Фернандо Алонсо ответил на вопрос о самом важном моменте в карьере

43-летний испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу своего самого важного момента в карьере.

«Моя победа в «24 часах Ле-Мана», — приводит слова Алонсо Marca со ссылкой на пресс-службу Формулы-1.

Алонсо дважды побеждал в суточном марафоне (в 2018 и в 2019 годах).

В прошлом сезоне Формулы-1 Фернандо занял девятое место в общем зачёте пилотов, набрав 70 очков.

Ранее новобранец «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал, как впервые пересекался в паддоке с гонщиками, которые в детстве были для него примером для подражания, вспомнив и о моменте с Алонсо.

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