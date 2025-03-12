Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

43-летний Фернандо Алонсо ответил на вопрос о самом важном моменте в карьере

43-летний Фернандо Алонсо ответил на вопрос о самом важном моменте в карьере
Комментарии

43-летний испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу своего самого важного момента в карьере.

«Моя победа в «24 часах Ле-Мана», — приводит слова Алонсо Marca со ссылкой на пресс-службу Формулы-1.

Алонсо дважды побеждал в суточном марафоне (в 2018 и в 2019 годах).

В прошлом сезоне Формулы-1 Фернандо занял девятое место в общем зачёте пилотов, набрав 70 очков.
Ранее новобранец «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал, как впервые пересекался в паддоке с гонщиками, которые в детстве были для него примером для подражания, вспомнив и о моменте с Алонсо.

Материалы по теме
Лиам Лоусон: когда впервые встретил Алонсо, он накричал на меня

Ф1 показала забавный момент с Алонсо и помётом голубя:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android