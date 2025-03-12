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Названы сроки нового контракта Пиастри с «Маклареном»

Названы сроки нового контракта Пиастри с «Маклареном»
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри продлил контракт с командой до конца декады, сообщает издание Daily Mail. Точные сроки не называются.

Напомним, ранее стало известно, что Пиастри подписал с «Маклареном» новое соглашение. По информации медиа, австралиец будет получать £ 20 млн ($ 25,8 млн) в год. Предыдущее соглашение было рассчитано до 2026 года.

Оскару Пиастри 23 года. Австралиец стал пилотом «Макларена» в 2023 году. По итогам прошлого сезона занял четвёртое место в личном зачёте пилотов, набрав 292 очка. Его товарищ по команде британец Ландо Норрис был вторым (374 балла).

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