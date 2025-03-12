Марко ответил, какое преимущество Ферстаппен в новом сезоне будет отыграть не в силах

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением об уровне борьбы в новом сезоне Формулы-1.

«Макс может многое отыграть, но не полсекунды. Целью на 2025 год было расширить потенциал автомобиля, чтобы у наших пилотов было больше уверенности. Мы преуспели в этом, но пока не в совершенстве», — приводит слова Марко издание F1 Chronicle со ссылкой на Servus TV.

Ранее Хельмут выразил уверенность, что Ферстаппен будет чемпионом в 2025 году, при этом спортивный консультант «Ред Булл» допустил, что борьба в новом сезоне будет более плотной.

Материалы по теме Марко: Ферстаппен будет чемпионом в 2025 году

Авария Макса Ферстаппена на старте виртуальной гонки: