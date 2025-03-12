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Джонатан Уитли возглавит «Кик-Заубер» на Гран-при Японии

Джонатан Уитли возглавит «Кик-Заубер» на Гран-при Японии
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Бывший спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли приступит к работе в качестве руководителя «Кик-Заубера» на Гран-при Японии, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, Гран-при Японии пройдёт с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Уитли будет руководить командой вместе с операционным и техническим директором Маттиа Бинотто, в прошлом возглавлявшим «Феррари».

Изначально ожидалось, что Уитли возглавит «Кик-Заубер» летом 2025 года, так как будет находиться в обязательном отпуске после ухода из «Ред Булл». По сообщениям СМИ, австрийская и швейцарская команды уладили вопрос.

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