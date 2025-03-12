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Мама Пиастри иронично отреагировала на новый контракт австралийца с «Маклареном»

Мама Пиастри иронично отреагировала на новый контракт австралийца с «Маклареном»
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Николь Пиастри, мама пилота «Макларена» Оскара Пиастри, прокомментировала новость о новом контракте австралийца с командой, который, по сообщениям СМИ, рассчитан до конца десятилетия.

«Буду радоваться ещё много лет», — написал Пиастри в социальной сети X (ранее Twitter).

«Ты забыл упомянуть об этом на обеде в воскресенье. НЕ буду радоваться ещё много лет», — ответила Николь.

Оскару Пиастри 23 года. Австралиец стал пилотом «Макларена» в 2023 году. По итогам прошлого сезона занял четвёртое место в личном зачёте пилотов, набрав 292 очка. Его товарищ по команде британец Ландо Норрис был вторым (374 балла).

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