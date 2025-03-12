В «Астон Мартин» рассказали, как прошли первые рабочие дни Эдриана Ньюи в команде

Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл рассказал о первых днях конструктора Эдриана Ньюи в команде. К выполнению рабочих обязанностей он приступил в марте 2025 года.

«К приезду Эдриана был прикован повышенный интерес, но он не из тех, кто любит пышные церемонии. Он вошёл в свой офис, положил портфель и почти сразу же отправился на совещание относительно автомобиля. Он сразу же включился в работу. Познакомился со всей командой и инженерам и внимательно выслушал различные мнения», — приводит слова Кауэлла пресс-служба «Астон Мартин».

Новый болид «Астон Мартин» дебютировал на трассе: