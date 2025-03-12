Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко — об освистывании «Ред Булл»: мишенью был не Ферстаппен. Главная цель — Хорнер

Марко — об освистывании «Ред Булл»: мишенью был не Ферстаппен. Главная цель — Хорнер
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу освистывания команды во время общей презентации в преддверии старта нового сезона. Она состоялась 18 февраля в Лондоне (Великобритания).

«Освистывание Кристиана Хорнера и Макса Ферстаппена в Лондоне? Мероприятие проходило в Англии, и, естественно, местные фанаты были сфокусированы на Хэмилтоне. Не думаю, что их мишенью был Макс. Главной целью был Хорнер, что уже было несколько удивительно», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Ранее Марко высказал мнение, что Ферстаппен будет чемпионом в 2025 году.

Материалы по теме
Марко: Ферстаппен будет чемпионом в 2025 году

Фанаты «Ред Булл» поздравили Ферстаппена с днём рождения:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android