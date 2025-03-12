Марко — об освистывании «Ред Булл»: мишенью был не Ферстаппен. Главная цель — Хорнер

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу освистывания команды во время общей презентации в преддверии старта нового сезона. Она состоялась 18 февраля в Лондоне (Великобритания).

«Освистывание Кристиана Хорнера и Макса Ферстаппена в Лондоне? Мероприятие проходило в Англии, и, естественно, местные фанаты были сфокусированы на Хэмилтоне. Не думаю, что их мишенью был Макс. Главной целью был Хорнер, что уже было несколько удивительно», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Ранее Марко высказал мнение, что Ферстаппен будет чемпионом в 2025 году.

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