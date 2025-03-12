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Хельмут Марко оценил расклад сил между «Ред Булл», «Мерседесом» и «Феррари»

Хельмут Марко оценил расклад сил между «Ред Булл», «Мерседесом» и «Феррари»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что фаворитом на старте сезона будет «Макларен». При этом специалист признался, что считает австрийскую команду фаворитом в противостоянии с «Мерседесом» и «Феррари».

«По нашим оценкам, мы опережаем и «Мерседес», и «Феррари». Речь как об одном круге, так и о длинных отрезках. Кроме того, «Мерседес» столкнулся с очень большим износом шин», — приводит слова Марко издание Auto Motor und Sport.

Новый сезон Формулы-1 стартует с Гран-при Австралии. Этап в Мельбурне пройдёт с 14 по 16 марта.

Ранее Хельмут высказался по поводу освистывания команды во время общей презентации в преддверии старта нового сезона.

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