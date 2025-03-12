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Расписание трансляций Гран-при Австралии — 2025

Расписание трансляций Гран-при Австралии — 2025
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С 14 по 16 марта состоится стартовый этап нынешнего сезона Формулы-1 Гран-при Австралии.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет доступен на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не будет. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию уикенда в Мельбурне.

Формула-1 Гран-при Австралии — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 14 марта:
4:30. Первая тренировка Гран-при Австралии;
8:00. Вторая тренировка Гран-при Австралии.

Суббота, 15 марта:
4:30. Третья тренировка Гран-при Австралии;
8:00. Квалификация Гран-при Австралии.

Воскресенье, 16 марта:
7:00. Гонка Гран-при Австралии.

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