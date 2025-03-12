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Экклстоун вынес неутешительный вердикт об уровне Ландо Норриса

Экклстоун вынес неутешительный вердикт об уровне Ландо Норриса
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Бывший генеральный промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе и сравнил его с четырёхкратным чемпионом мира гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Выиграет ли кто-то из пилотов «Макларена» чемпионат мира? У меня есть большие сомнения. Дайте Максу правильную машину, и вы увидите, что произойдёт. Норрис настолько же хорош, как и Макс? Ответ — нет!» — приводит слова Берни Экклстоуна Sport.de.

Напомним, по итогам прошлого сезона Макс Ферстаппен стал чемпионом мира четвёртый раз подряд, Ландо Норрис закончил сезон на второй позиции. Кубок конструкторов достался команде «Макларен».

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