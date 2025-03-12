Петров — о штрафе Алонсо за раннее торможение: ты дурак? Ты аварийную ситуацию создал

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров высказался о скандале, случившемся на последнем этапе СМП РСКГ в Грозном, из-за которого до сих пор продолжаются разбирательства.

«Я возьму пример из Формулы-1, потому что был там в качестве судьи и понимаю, о чём говорю. Обычно в гонке, когда у тебя полные баки, ты начинаешь тормозить перед поворотом в среднем за 100 м. Потом, когда топливо расходуется, постепенно начинаешь ехать чуть быстрее — тормозить за 90 м, за 89 и так далее. Позже тормозишь, но делаешь это предсказуемо для соперников. Но достаточно не то что затормозить раньше, а просто чуть раньше убрать ногу с педали газа, и ты получаешь штраф.

Вспомним ситуацию с Алонсо в Мельбурне, когда Фернандо сбросил газ не за 100 м до поворота, а за 150 м. И сразу ему штраф впендюрили! Ну, ты дурак, что ли? Ты аварийную ситуацию создал, из-за тебя другой пилот вылетел с трассы, поэтому и получаешь наказание. Такими должны быть правила в любых гонках, когда чётко прописано всё, что недопустимо, и как это карается. Понимаю, что в 2025 году ещё будут ошибки в судействе, но я буду следить за ситуацией и исправлять её — уверен: в итоге мы придём к тому, что всё окажется прописано в правилах, и отпадёт необходимость в апелляциях, — сказал Виталий Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.