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Петров: Аркаша Цареградцев обещал мне тесты в дрифте, если я посажу его в прототип

Петров: Аркаша Цареградцев обещал мне тесты в дрифте, если я посажу его в прототип
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Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров признался, что Аркадий Цареградцев пообещал ему тестовый день в дрифте, а взамен проведёт тесты прототипа BR03.

«Аркадий Цареградцев, скажу по секрету, поедет у меня тесты BR03. Это значимый с точки зрения маркетинга гонщик с огромной аудиторией — ему интересно попробовать новую технику и рассказать об этом у себя в соцсетях. А там, возможно, и сезон на нашем прототипе проедет, и его фанаты о нас узнают.

Аркаша, кстати, обещал мне тесты в дрифте, если я посажу его в прототип. Говорит, есть у него хорошая тренировочная машина, так что можно будет приехать и попробовать езду в заносе. Я до этого дрифт не пробовал, поэтому сейчас мне трудно говорить, но вот когда попробую — коллаборация между дисциплинами выйдет уже на новый уровень. Это и интересный контент, и дополнительная реклама, и вообще всем хорошо! Отчасти нам помогают и санкции, потому что многие пилоты, которые могли уехать за границу, остались в России и развивают наш автоспорт», — сказал Виталий Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.

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