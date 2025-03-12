Петров — о выступлениях в международных гонках: не хочется ехать не под нашей лицензией

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров ответил на вопрос, будет ли он выступать в гонках в сезоне-2025.

«В международных соревнованиях — не знаю. Просто-напросто не хочется ехать не под российской лицензией. Гонки в Дубае и Абу-Даби мы выбрали потому, что там можно было ехать под российским флагом. Там организаторы из Нидерландов, компания Creventic — они в этом плане попроще. То есть если в Европе нам разрешат ехать под российской лицензией, то всё обсуждаемо. Начнём переговоры, возможно, поедем. Но пока об этом речи нет. Я не хочу ехать под флагом Казахстана, Беларуси или каким-то другим — не вижу в этом смысла, потому что мы едем защищать цвета России. Если этой возможности нет, зачем тогда выступать?

Но в гонках я поеду. На прототипе BR Engineering BR03 точно поеду СМП РСКГ Эндуранс. Хочется и в ралли-рейды, и в классическое ралли в чемпионат России. Уже начал переговоры с промоутером Артуром Мурадяном, но я пока весь в разъездах и никак не могу с ним связаться и детально обсудить. Многое хочу, но пока не получается. Я ведь с этим головокружением очень сильно испугался — думал, не дай Бог, вообще никогда за руль больше сесть не смогу…», — сказал Виталий Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.