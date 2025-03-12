Петров: Никита Мазепин удивился, почему мы его раньше не позвали прокатиться на BR03

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров сообщил, что другой российский экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин проведёт тесты прототипа BR03.

«Как только погода позволит, у нас на тестах поедет Никита Мазепин. Ему тоже интересно — Никита удивился, почему мы его раньше не позвали прокатиться на BR03. А я просто не знал о его желании попробовать эту машину.

В общем, мы заинтересованы в сотрудничестве и с РДС, и с ралли, потому что есть болельщики, которые любят только дрифт, или только ралли, или только «кольцо», а за счёт совместной работы мы сможем добиться большего», — сказал Виталий Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.