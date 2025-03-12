Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Петров: Никита Мазепин удивился, почему мы его раньше не позвали прокатиться на BR03

Петров: Никита Мазепин удивился, почему мы его раньше не позвали прокатиться на BR03
Комментарии

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров сообщил, что другой российский экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин проведёт тесты прототипа BR03.

«Как только погода позволит, у нас на тестах поедет Никита Мазепин. Ему тоже интересно — Никита удивился, почему мы его раньше не позвали прокатиться на BR03. А я просто не знал о его желании попробовать эту машину.

В общем, мы заинтересованы в сотрудничестве и с РДС, и с ралли, потому что есть болельщики, которые любят только дрифт, или только ралли, или только «кольцо», а за счёт совместной работы мы сможем добиться большего», — сказал Виталий Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.

Материалы по теме
«Думал, никогда больше не смогу сесть за руль». Петров — о здоровье и гонках в России
Эксклюзив
«Думал, никогда больше не смогу сесть за руль». Петров — о здоровье и гонках в России
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android