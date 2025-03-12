Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко: «Макларен» был на секунду быстрее «Ред Булл»

Хельмут Марко: «Макларен» был на секунду быстрее «Ред Булл»
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о раскладе сил в пелотоне Формулы-1 в преддверии первого этапа сезона — Гран-при Австралии.

«Максу не обязательно иметь самую быструю машину, хотя ему, конечно, этого хотелось бы. Но теперь ему нужно привыкнуть к борьбе. Он может многое наверстать, но не полсекунды. На длинных сериях пилоты «Макларена» были на секунду быстрее. Если им удастся сделать это в Австралии, где трасса и условия совершенно другие, то они легко заберут дубль.

Они были быстрее и в квалификационных попытках, хотя и не показывали этого. Они выехали и показали лучшее время на первом секторе, лучшее время на втором секторе, а затем внезапно вернулись на пит-стоп», — приводит слова Марко Nextgen-Auto.

Материалы по теме
Хэмилтон — чемпион, новичков дружно уволят и ещё 5 смелых прогнозов на сезон Ф-1
Хэмилтон — чемпион, новичков дружно уволят и ещё 5 смелых прогнозов на сезон Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android