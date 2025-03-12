Руководитель «Кадиллака» рассказал, что может помешать им подписать контракт с Хертой

Руководитель программы «Кадиллака» в Формуле-1 Грэм Лоудон высказался о потенциальном приглашении американского гонщика IndyCar Колтона Херты на роль боевого пилота команды в 2026 году.

«При всём уважении к Колтону, прямо сейчас у него нет на счету должного количества очков суперлицензии для выступления в Формуле-1. Если ситуация не поменяется, то это станет для него большим препятствием. Мы не можем выбрать гонщика, которому не хватает очков суперлицензии, такова реальность, в которой мы находимся, нужно принимать это во внимание.

Есть ли влияние малого количества очков суперлицензии на умение пилотировать машину? Никакого. Он очень талантлив, и я не думаю, что если мы будем рассматривать его кандидатуру, это кого-то шокирует. Но Колтон не один, кто оказался в подобной ситуации. Он не первый и не последний, кто с этим столкнулся. Как бы то ни было, таковы правила», — приводит слова Лоудона RacingNews365.