Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Кадиллака» рассказал, что может помешать им подписать контракт с Хертой

Руководитель «Кадиллака» рассказал, что может помешать им подписать контракт с Хертой
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель программы «Кадиллака» в Формуле-1 Грэм Лоудон высказался о потенциальном приглашении американского гонщика IndyCar Колтона Херты на роль боевого пилота команды в 2026 году.

«При всём уважении к Колтону, прямо сейчас у него нет на счету должного количества очков суперлицензии для выступления в Формуле-1. Если ситуация не поменяется, то это станет для него большим препятствием. Мы не можем выбрать гонщика, которому не хватает очков суперлицензии, такова реальность, в которой мы находимся, нужно принимать это во внимание.

Есть ли влияние малого количества очков суперлицензии на умение пилотировать машину? Никакого. Он очень талантлив, и я не думаю, что если мы будем рассматривать его кандидатуру, это кого-то шокирует. Но Колтон не один, кто оказался в подобной ситуации. Он не первый и не последний, кто с этим столкнулся. Как бы то ни было, таковы правила», — приводит слова Лоудона RacingNews365.

Материалы по теме
Журналист: поставил бы всё — Расселл уйдёт в «Кадиллак»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android